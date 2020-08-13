Украина В Украине планируют повысить качество проезда в маршрутках: что изменится

2020-08-13 17:30 216

Мининфраструктуры разработало проект закона, целью которого является повышение качества пассажирского автомобильного транспорта.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила советник главы министерства Яника Мерило.

Законопроект предназначен для повышения комфорта пассажиров автотранспорта, нивелирования дискриминации льготников, урегулирования проведения конкурсов на обслуживание маршрутов. Он предлагает, чтобы:

города имели возможность покупки транспортных услуг и платы за километраж;

перевозки заказывали органы местного самоуправления;

заказ услуг осуществлялся через площадку публичных госзакупок ProZorro по принципу километража.

Кроме того, законопроект предусматривает необходимость требования от перевозчика установки валидаторов для проведения оплаты при помощи карты (жителя города или банковской).

Мерило написала, что при принятии проекта закона жители Украины получат возможность передвигаться автотранспортом более высокого качества, который придерживается установленного графика, не дискриминирует пассажиров льготных категорий и позволяет оплачивать услуги картой.

Она отметила, что в течение месяца на сайте Мининфраструктуры можно поддержать законопроект и предложить правки.

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