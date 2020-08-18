Украина Синоптик дала прогноз погоды в Украине на Яблочный Спас и День Независимости

2020-08-18 17:30 249

 

На Яблочный Спас, который празднуют в Украине 19 августа, в западной части Украины ожидаются грозовые дожди и шквальный ветер.

Таким прогнозом поделилась на своей Facebook-странице синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, осадки и порывы ветра на западе страны вызовет локальный циклон Ingrid. На остальной территории Украины антициклон Emil удержит сухую погоду.

"Температура воздуха остается высокой + 27 + 32 градуса, в западных областях, особенно на Прикарпатье, ожидается завтра + 21 + 25 градусов", - сообщила Диденко.

В Киеве на Спаса будет солнечно, сухо и жарко, около 30 градусов. Ослабление жары и периодические локальные дожди в столице вероятны в пятницу, 21 августа.

Наталья Диденко также озвучила предварительный прогноз на День Независимости Украины. В большинстве областей преимущественно будет сухо и жарко, температура воздуха поднимется до + 27… + 32 градуса, только в западных областях пройдут грозовые дожди и будет свежее, воздух прогреется до + 22… + 27 градусов.

"А пока - встречаем Спаса, бережем себя и близких, покупаем яблоки и груши", - подытожила синоптик.

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