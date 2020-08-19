Мир Найден мертвым член комиссии, не подписавший протоколы с победой Лукашенко

2020-08-19 13:00 240

 

Пропавшего в субботу, 15 августа, директора военно-исторического музея имени Багратиона в Волковыске Константина Шишмакова нашли мертвым. Ранее на выборах он стал одним из двух членов местной избирательной комиссии, отказавшихся подписывать итоговый протокол, в котором было зафиксирована «победа» Александра Лукашенко.

Об этом сообщили во вторник, 18 августа, сообщили в Facebook волонтеры поисково-спасательного отряда "Ангел".

Портал Onliner сообщает, что в МВД Беларуси отметили, что на месте происшествия работают следователи и судмедэксперты.

«Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминального характера», — добавили в МВД.

Отмечается также, что всю неделю после выборов 9 августа Шишмаков был в отпуске. На работу вышел в субботу, 15 августа. В конце рабочего дня около 17:00 он позвонил жене и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой».

Но домой Шишмаков так и не приехал.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил протестующим реакцией России в случае проведения повторных выборов.

Также сообщалось, что экономист, бывший советник президента РФ Владимира Путина Андрей Илларионов выразил мнение, что для Беларуси существует угроза оккупации со стороны России.

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