Украина В НБУ рассказали о графике работы банков на День Независимости

2020-08-20 20:30 249

 

На длинные выходные с 22 до 24 августа в Украине банки работать не будут. Все финансовые учреждения не будут функционировать из-за празднования Дня Независимости Украины.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка Украины.

В этот период с 22 по 24 августа в стране будут длинные выходные, поскольку праздник Дня независимости приходится на понедельник. "НБУ утвердил календарь выходных дней, согласно которому в августе все банки будут закрыты на выходные с субботы по понедельник включительно. Банковские выходные, утвержденные Нацбанком, совпадает с общим графиком праздничных и выходных дней в Украине", - сказано в сообщении на сайте. Государственный праздник День Независимости ежегодно отмечают 24 августа, и в 2020 году дата приходится на понедельник.

Таким образом первый рабочий день следующей недели будет официальным выходным. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде. Рабочие дни после Дня Независимости начнутся со вторника и продлятся по пятницу включительно. Отметим также, что в это воскресенье, 23 августа, украинцы также будут праздновать День государственного флага Украины.

 Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

 

Еще по теме

Ученые рассказали, какой алкоголь "спасает" от головной боли лучше таблеток

2020-08-20 22:00 207

Пограничники рассказали о ситуации на границе с Беларусью

2020-08-19 10:30 936

Украинцам рассказали, что будет с пенсиями в 2021 году

2020-08-18 18:00 2358

Почему дорожают доллар и евро - точный курс валют на 18 августа

2020-08-18 13:10 924

Еще новости в разделе "Украина"

Ученые рассказали, какой алкоголь "спасает" от головной боли лучше таблеток

2020-08-20 22:00 207

Часть украинцев могут лишить субсидий: кто оказался в зоне риска

2020-08-20 21:00 318

В НБУ рассказали о графике работы банков на День Независимости

2020-08-20 20:30 249

Госстат опубликовал свежие данные о смертности в Украине: коронавирус, туберкулез, рак и др.

2020-08-20 19:30 348
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Ученые рассказали, какой алкоголь "спасает" от головной боли лучше таблеток 2020-08-20 22:00 207
Часть украинцев могут лишить субсидий: кто оказался в зоне риска 2020-08-20 21:00 318
В НБУ рассказали о графике работы банков на День Независимости 2020-08-20 20:30 249
Госстат опубликовал свежие данные о смертности в Украине: коронавирус, туберкулез, рак и др. 2020-08-20 19:30 348

Лента

22:00 Ученые рассказали, какой алкоголь "спасает" от головной боли лучше таблеток
21:30 Сборная Испании объявила список игроков на матч против Украины
21:00 Часть украинцев могут лишить субсидий: кто оказался в зоне риска
20:30 В НБУ рассказали о графике работы банков на День Независимости
видео 20:00 Ляшко дал совет «неверующим в коронавирус»
19:30 Госстат опубликовал свежие данные о смертности в Украине: коронавирус, туберкулез, рак и др.
19:00 В Украине пересчитают выплаты: кто и на какие суммы может рассчитывать
18:30 ПриватБанк сделал важное предупреждение о кредитах, что изменилось: "Банк не выдает..."
18:00 Состояние Навального стабилизировалось
17:30 У Путина отреагировали на ситуацию с Навальным