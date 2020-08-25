Украина Украинцам дали прогноз погоды на сентябрь

2020-08-25 17:00 306

 

В Украине погода в первом месяце осени ожидается дождливой, однако теплой – осадки в некоторых городах начнутся уже с первого дня осени.

Температура воздуха в течение месяца будет колебаться от +15 до +32 градусов.

В Киеве первая неделя сентября прогнозируется дождливой, как и весь сентябрь. Исходя из прогнозов синоптиков, осадков в столице не будет только 2, 13 и 22 сентября. Температура воздуха составит от 18 до 26 градусов тепла днем, ночью от 13 до 18 градусов тепла. А вот самый теплый день в столице ожидается 1 сентября.

Во Львове сентябрь будет таким же дождливым– осадки не прекратятся весь месяц. Синоптики обещают, что максимальная температура воздуха в регионе будет 17 сентября –29 градусов тепла. В остальные дни от 15 до 26 градусов тепла днем, ночью от 11 до 17 градусов тепла.

В Одессе первый месяц осени пройдет солнечно и практически без осадков, дожди прогнозируют на протяжении первой половины месяца. Температура воздуха составит от 24 до 29 градусов тепла днем, ночью от 18 до до 23 градусов тепла.

В Харькове сентябрь может быть пасмурным и дождливым. Температура воздуха свыше 30 градусов тепла будет держаться лишь первые три дня месяца, затем прогнозируют похолодание до +21 +24 градусов. Однако под конец сентября снова обещают +31. Ночная температура воздуха опустится до 7-21 градусов тепла.

Следует отметить, что несмотря на то, что в начале августа синоптики Укргидрометцентра обещали в конце месяца резкое похолодание и даже заморозки на почве, их прогнозы не оправдались.Теперь специалисты предсказывают жаркую погоду в Украине до конца августа.

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