Мир Убийце Джона Леннона уже в одиннадцатый раз отказали в условно-досрочном

2020-08-27 14:41 159

Ходатайство об освобождении Марка Чепмена, убившего в 1980 году британского музыканта и одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, в 11-й раз было отклонено Комиссией по условно-досрочному освобождению.

По данным Reuters, против выхода Чепмена на свободу выступает вдова музыканта Йоко Оно, которая перед заседанием Комиссии направила ей соответственное письмо.

Следующее прошение об освобождении, право на которое преступник получил через 20 лет заключения, 65-летний осужденный может подать через два года.

Напомним, Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года. Чепмен пять раз выстрелил музыканту в спину, когда тот возвращался домой с супругой. Леннон умер от потери крови по дороге в госпиталь. Чепмена суд приговорил к пожизненному заключению.

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