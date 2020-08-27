Коронавирус ОГА: в школах Киевской области уроки в сентябре будут проводить на свежем воздухе

2020-08-27 22:00 99

 

В Киевской области допускают, что при благоприятных погодных условиях большинство уроков будут проходить на свежем воздухе.

Об этом заявил глава Киевской ОГА Василий Володин, передает Укринформ.

"В следующий вторник в учебных заведениях стартует учебный год. Власть ответственно относится к этому вызову и заранее приняла меры, чтобы минимизировать угрозу здоровью детей и педагогов во время учебного процесса", - отметил глава ОГА.

По его словам, органы исполнительной власти и местного самоуправления выделили средства на закупку средств индивидуальной защиты для работников и учащихся.

"С педагогическими работниками и техническим персоналом проведены соответствующие инструктажи, разработанные инструкции, оформлены информационные стенды по безопасному поведению учащихся в условиях карантина, разработаны графики перемещения соискателей образования. При благоприятных погодных условиях большинство уроков будут проходить на свежем воздухе", - сказал Володин.

Кроме того, в каждом учреждении образования будет мониторинг состояния здоровья учащихся и работников путем термометрии, опрос учащихся об их самочувствии и регулярная коммуникация с родителями. В учебных заведениях в обязательном порядке после каждого урока предусмотрена санация рук. Ее будут контролировать педагогические и технические работники - учителя, воспитатели, медики. График образовательного процесса сместится во временном режиме. Труд будут оплачивать в соответствии с педагогической нагрузкой.

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