Украина Украинцам дали прогноз погоды на выходные

2020-08-29 12:30 270

 

В субботу и воскресенье, 29 и 30 августа, на территории Украины будет жаркая погода без осадков.

Об этом информирует Укргидрометцентр.

29 августа ожидается сухая погода. Ветер преимущественно южный со скоростью от 5 до 10 м/с.

Ночная температура составит 9-14 градусов тепла, в южных регионах — 15-18. Днем на севере и востоке будет от +24 до +27, в центре и в некоторых западных областях — от +28 до +30, на юге — от +29 до +31, в Черновцах и в Виннице — до +32.     

В Киеве ночью столбик термометра будет на уровне 12-14 градусов тепла, днем — 26-28.

30 августа почти на всей территории Украины будет солнечно. Лишь в Луганской, Донецкой и Харьковской областях ожидается небольшая облачность.

Ветер будет иметь южное направление, скорость составит 3-8 м/с.

Температура ночью составит 15-18 градусов тепла. Теплей всего будет в Одессе — +20-+22.

Днем ожидается жара — +30-+33. В Донецкой, Запорожской и Херсонской областях — до +34, в Николаевской — до +35.

Напомним, ранее мы писали, что в сентябре средняя температура воздуха составит 14-16 градусов тепла. Она будет на 1-2 градуса превышать средние показатели последних лет.

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