Украина Синоптики дали украинцам прогноз на начало сентября

2020-08-30 10:08 156

Лето в Украине выдалось теплым и комфортным, и в ближайшее время оно не собирается покидать территорию страны. Синоптики уверены, что сухая и жаркая погода в Украине продержится до середины сентября.

Лето не собирается отступать из Украины еще как минимум месяц. Перед осенними холодами украинцы смогут насладиться дополнительными неделями тепла, при этом погода будет оставаться сухой и ясной.

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"Как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс", — рассказал синоптик Укргидромецентра Роман Мурмыло.

Согласно прогнозам, в ближайший месяц температура воздуха в дневное время будет достигать показателей +25+30°C. Впрочем, вполне вероятны непродолжительные периоды похолодания, которые будут длиться по три-четыре дня.

"Но это еще не настоящая осень, это переходный период. Процесс перестройки атмосферы на осенний лад уже начался. На это указывают более низкие ночные температуры воздуха. В то же время из-за инерционности атмосферы настоящая осень может прийти в Украину лишь во второй половине сентября", — отметил синоптик.

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