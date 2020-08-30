Украина Синоптики дали украинцам прогноз на начало сентября

2020-08-30 10:08 156

 

Лето в Украине выдалось теплым и комфортным, и в ближайшее время оно не собирается покидать территорию страны. Синоптики уверены, что сухая и жаркая погода в Украине продержится до середины сентября.

Лето не собирается отступать из Украины еще как минимум месяц. Перед осенними холодами украинцы смогут насладиться дополнительными неделями тепла, при этом погода будет оставаться сухой и ясной.

Читайте также: синоптик рассказал о погоде в Украине на конец лета и начало осени.

"Как минимум, половину сентября в большинстве регионов Украины сохраняется летний характер погоды с отдельными вторжениями холодных воздушных масс", — рассказал синоптик Укргидромецентра Роман Мурмыло.

Согласно прогнозам, в ближайший месяц температура воздуха в дневное время будет достигать показателей +25+30°C. Впрочем, вполне вероятны непродолжительные периоды похолодания, которые будут длиться по три-четыре дня.

"Но это еще не настоящая осень, это переходный период. Процесс перестройки атмосферы на осенний лад уже начался. На это указывают более низкие ночные температуры воздуха. В то же время из-за инерционности атмосферы настоящая осень может прийти в Украину лишь во второй половине сентября", — отметил синоптик.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

 

Еще по теме

С 1 сентября полтора миллиона пенсионеров будут получать повышенные пенсии

2020-08-30 11:00 69

Минздрав: Родителям с 1 сентября нельзя находиться в помещении детсада

2020-08-30 10:28 96

Украинцам дали прогноз погоды на выходные

2020-08-29 12:30 666

Пенсия с 1 сентября 2020 года: кому предназначены новые доплаты и надбавки, "по 500 гривен..."

2020-08-29 11:30 2814

Еще новости в разделе "Украина"

С 1 сентября полтора миллиона пенсионеров будут получать повышенные пенсии

2020-08-30 11:00 69

В Украине готовятся вернуть техосмотр в 2020 году - на дороге смогут остановить любое авто

2020-08-30 10:13 120

Синоптики дали украинцам прогноз на начало сентября

2020-08-30 10:08 156

В Украине отменили «социальные» пенсии

2020-08-30 10:06 162
Все статьи раздела "Украина"

Украина

С 1 сентября полтора миллиона пенсионеров будут получать повышенные пенсии 2020-08-30 11:00 69
В Украине готовятся вернуть техосмотр в 2020 году - на дороге смогут остановить любое авто 2020-08-30 10:13 120
Синоптики дали украинцам прогноз на начало сентября 2020-08-30 10:08 156
В Украине отменили «социальные» пенсии 2020-08-30 10:06 162

Лента

11:00 С 1 сентября полтора миллиона пенсионеров будут получать повышенные пенсии
10:35 В Украине за сутки 2096 новых случаев Covid-19. Данные на 30 августа
10:28 Минздрав: Родителям с 1 сентября нельзя находиться в помещении детсада
10:25 В МИД Беларуси прокомментировали приостановку отношений с Украиной
10:21 Коронавирус. Больше всего новых заболевших выявили в Индии, Украина на 13-м месте
10:17 "На уроках можно не пользоваться масками": в Минздраве назвали главные правила обучения в школах
10:13 В Украине готовятся вернуть техосмотр в 2020 году - на дороге смогут остановить любое авто
10:08 Синоптики дали украинцам прогноз на начало сентября
10:06 В Украине отменили «социальные» пенсии
10:00 Генштаб ВСУ готовит сокращение числа призывников