Украина Украинских водителей будут штрафовать за новые номерные знаки

2020-08-31 12:30 180

Такие номера не соответствуют установленным требованиям ДСТУ.

Автомобилисты Украины подхватили новый тренд — на свои автомобили они массово устанавливают «3D номерные знаки», на которых буквы и цифры выпуклые, вырезаны из пластика. Спрос на такие номера с каждым днем становится все выше.

Между тем украинских водителей предупредили, что их будут штрафовать, если они установят ЗD номерные знаки. Такие номера не соответствуют установленным требованиям ДСТУ. Об этом написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий на своей странице в Facebook.

Билошицкий отметил, что в пункте 4.3 ДСТУ 3650: 2019 «Дорожный транспорт. Знаки номерные транспортных средств. Общие технические условия» четко прописано, что 3D номерные знаки не соответствуют установленным требованиям.

По его словам, водителям грозит штраф в размере 170 гривен за управление транспортным средством с номерным знаком, который не отвечает требованиям.

При повторном правонарушении в течение года штраф увеличится до 255 гривен или же водителя отправят на общественные работы на срок от 30 до 40 часов.

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