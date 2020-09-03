Хакеры устроили сразу несколько мощных кибератак на парламент Норвегии

Парламент Норвегии стал объектом ряда мощных хакерских атак. Об этом заявила главный администратор парламента Мариан Андреассен, сообщает "Радио Свобода".
"Это была крупная атака", - отметила Андреассен.
По данным представителя главной оппозиционной Рабочей партии, от действий киберпреступников пострадали несколько депутатов и сотрудников парламента Норвегии.
В течение нескольких дней сотрудники Норвежский службу национальной безопасности вели борьбу с атакой хакеров. Пока лица злоумышленников установить не удалось.
Напомним, в июле Европейский Совет впервые в истории ввел санкции против иностранных граждан и организаций за хакерские атаки и причастность к ним. Этому решению предшествовало предложение правительства Германии о новых санкциях против РФ в связи с мощной хакерской атакой на германский бундестаг, совершенной пять лет назад.
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