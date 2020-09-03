Мир Хакеры устроили сразу несколько мощных кибератак на парламент Норвегии

2020-09-03 12:15 48

Парламент Норвегии стал объектом ряда мощных хакерских атак. Об этом заявила главный администратор парламента Мариан Андреассен, сообщает "Радио Свобода".

"Это была крупная атака", - отметила Андреассен.

По данным представителя главной оппозиционной Рабочей партии, от действий киберпреступников пострадали несколько депутатов и сотрудников парламента Норвегии.

В течение нескольких дней сотрудники Норвежский службу национальной безопасности вели борьбу с атакой хакеров. Пока лица злоумышленников установить не удалось.

Напомним, в июле Европейский Совет впервые в истории ввел санкции против иностранных граждан и организаций за хакерские атаки и причастность к ним. Этому решению предшествовало предложение правительства Германии о новых санкциях против РФ в связи с мощной хакерской атакой на германский бундестаг, совершенной пять лет назад.

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Мир

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Израиль пропустил в Палестину первые грузовики с товарами и бензовозы 2020-09-02 15:46 732
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