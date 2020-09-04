Украина Сколько сотен миллионов потерял метрополитен Киева из-за карантина

2020-09-04 16:31 219

В период жесткого карантина с 17 марта по 25 мая 2020 года столичный метрополитен недополучил доходов на сумму около 621 млн грн.

Как сообщает метрополитен, в обычных условиях предприятие получает в среднем 277 млн ​​грн доходов в месяц от перевозок. При этом, на выплату заработной платы сотрудникам предприятие тратит до 200 млн грн в месяц.

В подземке говорят, что с 17 марта до 25 мая метро вообще не получили доходов от перевозки. Также сообщается, что из-за карантина метрополитен перевозит меньшее количество пассажиров в день: подземка ежедневно перевозит 1 млн пассажиров вместо 1,5 млн в докарантинный период.

Представители профсоюза подчеркнули, что на период карантина потеря доходов предприятия за месяц достигла 162,2 млн грн. "То есть при строгих ограничениях КП получало 6,3 млн грн среднего дохода в месяц, тогда как в обычных условиях его средний доход за месяц составляет 169,2 млн грн", - говорится в сообщении.

Напомним, по распоряжению правительства метро в Киеве не работало в период с 17 марта по 25 мая в связи с карантином, введенным из-за пандемии коронавируса.

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