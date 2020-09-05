Украина Украинцам объяснили, как не лишиться субсидии при смене поставщика газа

2020-09-05 13:30 345

В Украине получателям субсидий в связи с открытием рынка природного газа для бытовых потребителей нужно информировать органы соцзащиты о выборе нового поставщика топлива.

Как передает Хвиля, об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Отмечается, что в Украине с 1 августа начал функционировать рынок газа для населения. Так, граждане могут самостоятельно выбирать поставщика топлива в зависимости от цены и качества сервиса.

Более того, цены на газ становятся рыночными, и не будут устанавливаться государством на льготном уровне на тот или же иной период.

Теперь в зависимости от ситуации на рынке, цены на газ и для промышленности, и для населения могут существенно расти или снижаться.

Сообщается, что органы соцзащиты населения для расчета жилищных субсидий ежемесячно получают от исполнителей сведения о предоставлении жилищно-коммунальных услуг и о ценах (тарифах) на такие услуги.

В Минсоцполики отмечают, что данные сведения поступают в органы соцзащиты на основании информации от получателей жилищных субсидий о перечне получаемых ими жилищно-коммунальных услуг, а также о предприятиях - поставщиках данных услуг (название предприятия, код ЕГРПОУ, номер лицевого счета и так далее).

«Своевременное предоставление гражданами информации органам социальной защиты населения об изменении исполнителей жилищно-коммунальных услуг обеспечит актуальный и правильный расчет размера жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг», – говорится в сообщении.

При этом по состоянию на конец июля 2020 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в Украине получали 2,934 млн домохозяйств, что на 1,5% больше, нежели в июне (2,892 млн домохозяйств).

Тем временем, в июле средний размер субсидии составил 256,73 грн, что на 4,1% меньше, чем в июне (267,78 грн).

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