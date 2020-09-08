Мир Лукашенко не отрицает, что "пересидел" в кресле

2020-09-08 16:30 162

 

Глава государства допустил, что превысил срок на занимаемой должности, но заявил, что уходить не собирается, поскольку "четверть века обустраивал Беларусь".

Президент Беларуси Александр Лукашенко допустил, что его пребывание на посту затянулось, однако, уходить не собирается, поскольку только он может сейчас "защитить белорусов". Такое мнение Лукашенко привел корреспондент телеканала Россия-1 Евгений Рожков, который участвовал в интервью с Лукашенко.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - процитировал белорусского лидера журналист.

От чего нужно защищать белорусов, Лукашенко не уточнил.

Вместе с тем, он подчеркнул, что "просто так не уйдет". Эти его слова процитировал главный редактор радиостанции Говорит Москва, также участвовавший в интервью.

"Я просто так не уйду. Я четверть века обустраивал Беларусь. Просто так все это не брошу. К тому же, если я уйду, моих сторонников будут резать!", - заявил Лукашенко.

Он также заявил, что готов провести реформу Конституции, после которой не исключил проведение досрочных президентских выборов.

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