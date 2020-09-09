Украина В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников-хасидов

2020-09-09 09:14 240

В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников-хасидов, которые болеют коронавирусом COVID-19 в легкой форме.

Как сообщает управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области, этот вопрос обсуждался на встрече чиновников ведомства с президентом Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном, исполнительным директором Саги Браверман и юристом фонда Ириной Рыбницкой.

Для лиц, контактировавших с инфицированными паломниками, откроют изолятор.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что в Умани COVID-19 уже заболели шесть хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.

Напомним, на Рош ха-Шана в Умани ограничат работу общепита. Ресторанам запретили работать с полуночи до 7 утра, но разрешили совершать доставку. Также будут закрыты учебные заведения в районе паломничества.

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