В Умани развернут инфекционный госпиталь для паломников-хасидов, которые болеют коронавирусом COVID-19 в легкой форме.
Как сообщает управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области, этот вопрос обсуждался на встрече чиновников ведомства с президентом Международного благотворительного фонда им. Раби Нахмана Натаном Бен-Нуном, исполнительным директором Саги Браверман и юристом фонда Ириной Рыбницкой.
Для лиц, контактировавших с инфицированными паломниками, откроют изолятор.
В Госпродпотребслужбе напомнили, что в Умани COVID-19 уже заболели шесть хасидов. У всех легкая форма течения болезни. Их разместят в одном из специально отведенных местных отелей.
Напомним, на Рош ха-Шана в Умани ограничат работу общепита. Ресторанам запретили работать с полуночи до 7 утра, но разрешили совершать доставку. Также будут закрыты учебные заведения в районе паломничества.
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