Украина Состояние избитого в Киеве Владимира Балуха остается крайне тяжелым

2020-09-09 11:15 129

Избитый в Киеве бывший узник Кремля Владимир Балух, находится в реанимации, сообщили в Киевской городской клинической больнице скорой помощи.

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в больницу накануне без сознания, вечером прооперировали, рассказывала нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

В полиции проинформировали, что у Балуха при госпитализации не нашли телефон и банковскую карту. Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха, рассказал изданию "ГОРДОН", что дозвонился на телефон бывшего узника Кремля – его нашла женщина, обнаружившая Балуха у станции метро "Гидропарк". Также нашли сумку с личными вещами и документами активиста, рассказала она.

Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения.

Напомним, ранее стало известно, что Владимир Балух будет баллотироваться на местных выборах в Киевской области от "Европейской солидарности".

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