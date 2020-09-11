Украина документ Плагиат в научных работах и.о. министра образования Сергея Шкарлета подтвердился

2020-09-11 15:28 168

Сразу в трех работах исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета выявили плагиат. Соответствующее решение в пятницу, 11 сентября, было объявлено на заседании Комитета по вопросам этики Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (НАОКВО), передает Лига.net.

"Вынуждены констатировать плагиат в трех работах. Представим это в нашем заключения. И есть соответствующая таблица, указывающая на некорректные ссылки с признаками академического плагиата", - отметил председатель комиссии Сергей Квит.

Комиссия предоставила отрывки работ Шкарлета трем независимым экспертам: профессору этики и права, лицензированному адвокату в США Кристину Мориарти, международном чешском эксперту Томашу Фольтинеку и польскому эксперту Кшиштофу Гутовскому, эксперту по вопросам пиратства и плагиата, который является членом Окружного суда в Варшаве. Все трое признали, что в научном наследии и.о. министра образования и науки есть плагиат.

На заседание комитета НАОКВО Шкарлет не пришел, однако прислал своего адвоката. Тот пытался заявить отвод председателю Сергею Квиту, мотивируя его неприязненным отношением, который он якобы имеет к Шкарлету.

Напомним, ранее ученые Юрий Бойко и Василий Садовой, которые провели анализ статьи Шкарлета, сказано на сайте «Ошибки и фальсификации в научных исследованиях», пришли к выводу, что научная статья для докторской диссертации временно исполняющего обязанности министра образования Украины Сергея Шкарлета является плагиатом.

В автореферате докторской диссертации указанная статья значится в разделе "Статьи в научных изданиях» под No35 и называется «Шкарлет С. Н. Теоретические основы формирования экономической безопасности предприятий // Сиверянская летопись. — 2007. — No4. — С. 161-171".

В ходе анализа статьи Шкарлета ученые нашли совпадения со следующими источниками:

Гончаренко Л. П. Процесс обеспечения экономической безопасности предприятия // Справочник экономиста, 2004, №12.

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. С. Ф. Покропивного. КНЭУ, 1999.

Для наглядного сравнения была создана таблица. В первом столбце приведены фрагменты статьи Шкарлета, в правом — источник, в котором были обнаружены совпадения. Желтым цветом показаны полные совпадения, бирюзовым — синонимы и перефразирования, а зеленым — заявления Шкарлета о том, что это именно он является автором высказанных предложений или выводов.

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