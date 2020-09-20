Украина Погода внезапно решила побаловать украинцев, синоптики ошеломили прогнозом: к чему готовиться

2020-09-20 14:00 552

Погода в Украине 20 сентября приготовит новое испытание, которое после резкого похолодания покажется невероятным.

Прогноз Украинского гидрометцентра.

Так, на западной части страны ожидается потепление до 19-24 градусов тепла. На небе можно будет увидеть небольшую облачность. В ночное время суток резко похолодает: столбик термометра покажет от 5 до 8 градусов.

Похожая ситуация будет и на севере Украины. В светлое время суток воздух прогреется до 18-21 тепла, а вот ночью их сменят менее комфортные 6-9 по Цельсию.

В центральных регионах сегодня будет солнечно и относительно «жарко»: от 19 до 22 тепла со знаком «плюс». Ночью столбик термометра, согласно прогнозу синоптиков, покажет от 6 до 8 по Цельсию.

Еще теплее сегодня будет на юге Украины: воздух прогреется до 22-25 градусов со знаком «плюс». А вот ночью ожидается около 8-13 выше нуля.

Жителей восточных областей Украины будет тепло и солнечно. На улице в светлое время суток будет от 18 до 21 градуса по Цельсию, а вот ночью резко похолодает: от 6 до 9 тепла.

В Киеве и области синоптики сегодня прогнозируют потепление до 19-21 градусов тепла, а вот ночью похолодает до 6-8 по Цельсию.

В ближайшие пару дней, утверждают в Укргидрометцентре, в большинстве районов Закарпатской и Черниговской областей ожидается повышенный уровень пожарной опасности.

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