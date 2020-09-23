Мир Германия не признала легитимность Лукашенко

2020-09-23 17:00 228

Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность после тайной церемонии инаугурации, считают в Берлине.

Власти Германии не признают Александра Лукашенко президентом Беларуси, заявил в среду, 23 сентября, представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"То, что эта церемония была подготовлена секретно и проведена без участия общественности - очень показательно. И после этой церемонии господин Лукашенко не может рассчитывать на демократическую легитимность", - сказал он.

Зайберт отметил, что выборы были не свободные и не демократические.

Германие ждет от Лукашенко национального диалога, прекращения использования насилия против протестующих и освобождения задержанных, добавил он.

Отметим, о непризнании Лукашенко уже заявили Литва, Латвия, Эстония и Словакия. Украина с его статусом еще не определилась.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире