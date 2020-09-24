Мир Премьер Канады признал, что в стране началась вторая волна пандемии коронавируса

2020-09-24 14:41 297

Власти Канады признали, что страна уже вступила во "вторую волну" пандемии коронавируса. 

"Мы находимся на грани падения, которое может быть намного хуже весны. У нас есть возможность взять эту вторую волну под контроль. Я знаю, что мы можем это сделать", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

По его словам, ситуация резко ухудшится, если люди не будут следовать общим рекомендациям. Вторая волна возникает в четырех крупных провинциях страны.

Число случаев COVID-19 в Канаде за последние возросло: в среднем за последнюю неделю ежедневно регистрировалось 1123 новых случая по сравнению со средним ежедневным показателем в 380 случаев в августе.

Согласно последним правительственным данным, общее количество инфицированных достигло 147 753 человек.

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