Украина Для украинских туристов готовят обязательную страховку, покрывающую эвакуацию

2020-09-29 12:16 261

Для украинцев готовят закон об обязательном страховании возвращения туристов в Украину и оплаты их проживания, питания во время вынужденного пребывания за границей.

"Обязательное страхование возвращения наших туристов в Украину и оплата их проживания, питания во время вынужденного пребывания за границей. Очень важный момент, особенно учитывая всемирную пандемию Covid-19", - сообщала, зампредседателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук во время презентации законопроекта в "Укринформе".

Новый законопроект также предусматривает создание местных целевых туристических фондов. Эти средства должны стать ресурсом для развития сферы туризма непосредственно на местах. Использоваться деньги будут исключительно для реализации приоритетов страны в области туризма.

Также на законодательном уровне нардепы предлагают закрепить обязательные условия договора и разграничения ответственности турагентов и туроператоров.

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