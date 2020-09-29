Украина Названы точные сроки экспертиз и идентификации погибших в катастрофа под Чугуевом

2020-09-29 11:15 309

Эксперты собрали все образцы для проведения ДНК-экспертиз и идентификации погибших во время авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом. Всего необходимо идентифицировать тела 25 человек.

"У нас вчера уже было отобрано у 15 семей и сегодня еще у 10 отобрано. Несколько семей, учитывая эмоциональное состояние, по состоянию на вчера не предоставляли образцы. Сегодня вопрос урегулирован. Все образцы, которые необходимы для проведения экспертиз, у органов досудебного расследования и  экспертов уже есть ", - сообщил в эфире "112 Украина" глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Экспертизы обещают провести в кратчайшие сроки - до двух недель. Большинство родственников, проживающих за пределами Харьковской области, будут ждать результаты дома.

По словам главы ОГА, информация о захоронении сразу всех погибших не соответствует действительности. 29 сентября будут прощаться только с одним погибшим - Виталием Вильховым, который умер в больнице. Других будут хоронить только после того, как тела будут идентифицированы.

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