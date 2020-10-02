Украина В октябре в Украине прогнозируют первые серьезные заморозки

2020-10-02 20:34 360

Минувший сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года, сейчас температура воздуха остается выше +15 градусов, поэтому о метеорологической осени говорить еще рано.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4°С, что превысило климатическую норму аж на 4,5 градуса. Таким образом, нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года", - сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

Метеорологическая осень в Киеве еще не началась. Так, в столице всего пять дней с 18 по 20, 28 и 30 сентября были осенними. Кроме этого, первый месяц осени оказался уникальным, поскольку нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксирован именно 1 сентября - +34,7. Самым холодным было 19 сентября, тогда минимальная температура опустилась под утро до +6,9.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в октябре будет достаточно теплой, однако в октябре прогнозируются и первые серьезные заморозки.

 

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Букмекеры дали неожиданный прогноз на матч Динамо - Гент в Лиге чемпионов

2020-09-29 17:00 2322

Под угрозой - дети: ученые дали тревожный прогноз по эпидемии коронавируса в Украине

2020-09-22 20:00 1890

Минфин озвучил прогноз по курсу доллара в Украине на 2021 год

2020-09-21 18:30 2412

Почему доллар начал быстро дорожать - эксперт озвучил суровую правду о валюте

2020-09-21 09:11 2100

Еще новости в разделе "Украина"

В октябре в Украине прогнозируют первые серьезные заморозки

2020-10-02 20:34 360

Подозреваемый в организации нападения на Гандзюк назвал имя заказчика убийства

2020-10-02 16:31 495

Саакашвили отреагировал на слухи о нападении на себя в ресторане

2020-10-02 14:14 534

Сутки на Донбассе: два обстрела сепаратистов и масштабные пожары

2020-10-02 12:15 537
Все статьи раздела "Украина"

Украина

В октябре в Украине прогнозируют первые серьезные заморозки 2020-10-02 20:34 360
Подозреваемый в организации нападения на Гандзюк назвал имя заказчика убийства 2020-10-02 16:31 495
Саакашвили отреагировал на слухи о нападении на себя в ресторане 2020-10-02 14:14 534
Сутки на Донбассе: два обстрела сепаратистов и масштабные пожары 2020-10-02 12:15 537

Лента

22:12 Лига Европы-2020/21: определены составы всех групп и даты каждого из шести туров
21:36 Киев не окажет военную помощь в карабахском конфликте ни одной из сторон, - Аваков
20:34 В октябре в Украине прогнозируют первые серьезные заморозки
19:30 В МОЗ пояснили, почему не намерены вводить жесткие карантинные меры
18:32 Турция перебросила в Нагорный Карабах сотни исламистов из Сирии, - Макрон
17:29 Зараженный коронавирусом Трамп не станет передавать полномочия президента
16:31 Подозреваемый в организации нападения на Гандзюк назвал имя заказчика убийства
15:28 В США создали простой, надежный и дешевый тест на коронавирус COVID-19
14:46 Стали известны реальные потери сторон в боях около Нагорного Карабаха
14:14 Саакашвили отреагировал на слухи о нападении на себя в ресторане