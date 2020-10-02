Украина В октябре в Украине прогнозируют первые серьезные заморозки

2020-10-02 20:34 360

Минувший сентябрь в Киеве повторил температурный рекорд 1909 года, сейчас температура воздуха остается выше +15 градусов, поэтому о метеорологической осени говорить еще рано.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +18,4°С, что превысило климатическую норму аж на 4,5 градуса. Таким образом, нынешний сентябрь в Киеве повторил рекорд 1909 года", - сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского.

Метеорологическая осень в Киеве еще не началась. Так, в столице всего пять дней с 18 по 20, 28 и 30 сентября были осенними. Кроме этого, первый месяц осени оказался уникальным, поскольку нынешний максимум температуры воздуха в Киеве зафиксирован именно 1 сентября - +34,7. Самым холодным было 19 сентября, тогда минимальная температура опустилась под утро до +6,9.

Напомним, по прогнозам синоптиков, погода в Украине в октябре будет достаточно теплой, однако в октябре прогнозируются и первые серьезные заморозки.

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