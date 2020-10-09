Украина Коболев подтвердил, что расследуется уголовное дело по обвинению в госизмене

2020-10-09 14:46 216

Против руководства "Нафтогаза" возбудили уголовное дело на основании обвинения в госизмене. 

"Дело касается деятельности менеджмента компании. Но трудно расследовать деятельность менеджмента без фамилии Коболев. Оно построено на обвинениях в государственной измене. Когда оно открыто, я не знаю. Бумаги по этому поводу получил сегодня", - рассказал глава правления НАК "Нафтогаз " Андрей Коболев в интервью "Hromadske".

По его словам, выводы аудита компании обнародовали перед визитом президента Украины Владимира Зеленского в Брюссель и Великобританию, потому эта история превратилась в скандал.

"Я ожидаю, что будет расследование. Возможно это и к лучшему. Ведь время поставит точки в вопросе, почему были накоплены долги как тепловиками, так и другими посредниками. Почему в 2019 году нас обязывали продавать газ посредникам, когда рыночная цена газа стала меньше регулируемой? Мы первые начали уменьшать цену, по которой поставляли газ посредникам, чтоб те продавали населению ниже цены, установленной Кабмином. Мы всегда занимали одинаковую позицию, заявляя, что это вредит как интересам "Нафтогаза", так и интересам государства", - объяснил Коболев.

Напомним, в акте ревизии НАК "Нафтогаз Украины", который был направлен СБУ, речь идет о масштабных нарушениях и неэффективных управленческих решениях, которые "могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения".

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