Украина Украина будет одна из самых теплых в Европе: прогноз погоды на ближайшие дни

2020-10-12 21:30 339

 

В праздничную среду ожидается отличная погода в большинстве областей

Бабье лето в Украине продолжается. Завтра у нас больше 20 градусов, а на западе страны пройдут дожди. А вот похолодание придет в конце недели.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталка Диденко.

По ее словам, во вторник Украина будет одной из самых теплых стран Европы, в течение дня температура воздуха составит 20-24 градуса.

"Только в западных областях дожди снизят градусы до 16-19-ти. Юго-восточный ветер ожидается порывистым, в западной части до штормового. Дожди пройдут в западной части Украины, подойдет циклон Gizela. Вечером осадки усилятся, немного затронут также под конец дня Одесскую область. А в большинстве областей будет преобладать сухая погода", – написала Диденко.

В Киеве во вторник ожидается самый теплый день с дальнейшей синоптической перспективой до 20 градусов. Правда, ветер может задувать порывистый, юго-восточного направления. Дожди в столице маловероятны.

Синоптик сообщила, что на Покров и День защитника Украины (14 октября) дожди ожидаются местами в западных областях, могут затронуть немного Житомирскую и Киевскую области. На Западе 14 октября похолодает днем ​​до 10-15 градусов, на севере, в Винницкой и Черкасской областях будет в пределах 14-19 градусов. На остальной территории 19-24 градуса.

"Существенное похолодание в Украине ожидается на выходных, 17-18 октября", – добавил она.

Как мы уже писали, недавно в Ивано-Франковской области бушевала непогода. Из-за ливня затопило жилые дома, а ветер срывал крыши. В результате улицы города затопило, а поваленные деревья перекрыли дороги, повредили здания и автомобили.

В Украине таки наступила настоящая осень – то дожди с похолоданием, то бабье лето. В октябре будут температурные качели, но под конец месяца нас ждет снег и морозные ночи. Народный синоптик рассказал, когда украинцам ждать первого снега и мороза.

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