Украина У Зеленского нашли оправдание неожиданному вопросу о легализации наркотиков

2020-10-16 13:43 204

В Офисе Зеленского объяснили неожиданный для украинцев четвертый вопрос опроса в день голосования на местных выборах 25 октября о легализации медицинского каннабиса.

"На сегодня лечебные препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, США или Польша, Новая Зеландия или Литва. Украинцы на территории этих и десятков других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом "каннабис – это лекарство", но на территории нашей страны это полностью нелегально", – говорится в сообщении.

В Офисе президента констатируют, что общественная дискуссия по каннабиса происходит и в Украине. Политических споров, телеэфиров и публикаций по этой теме с каждым годом становится все больше. Также были попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной Раде.

В ОП напомнили аргументы сторонников этой идеи: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Это особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями. Также применение медицинской марихуаны демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, которые возвращаются домой с войны.

"По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах. Если, разумеется, мы хотим заботиться о надлежащем качестве их жизни", – отметили в ОП.

Там озвучили и аргументы оппонентов идеи легализации каннабиса. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества. Но на Банковой призвали использовать с пользой для народа все возможности, которые существуют.

"Считаем несправедливым оставлять решение этого вопроса только политикам. Без ясно выраженной мысли народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений. Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил следующее четвертый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020: "Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях – для уменьшения боли в тяжелых больных?", – заявили на Банковой.

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