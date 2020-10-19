Украина В МОЗ пояснили, в каком случае лечение covid-19 полностью оплачивает государство

2020-10-19 14:43 366

В том случае, если в государственной больнице требуют заплатить за лечение коронавирусной болезни, следует обращаться на горячую линию Национальной службы здоровья (16-77), сообщает Радио Свобода.

Как заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, сотрудники Национальной службы здоровья имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопрос. Ляшко подчеркнул, что лечение коронавирусной инфекции нового типа полностью финансируется государством.

"Если больной госпитализирован в стационар, в больнице, в которой оказывается медицинская помощь больным с коронавирусной болезнью, государство полностью покрывает это лечение. Это так называемый "ковидный пакет", на который Национальная служба здравоохранения Украины заключает контракт с больницей и перечисляет средства", - объяснил главный санитарный врач.

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