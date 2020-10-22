Украина Как проголосовать на местных выборах, если находишься на самоизоляции

2020-10-22 10:39 276

Украинцам, желающим проголосовать на выборах 25 октября, но находящимся на самоизоляции, необходимо до 20.00 23 октября подать в избирательную комиссию соответствующее заявление со справкой от медицинского учреждения о состоянии здоровья.

"25 октября у нас по всей стране будут проходить местные выборы. Мы хотим, чтобы они прошли максимально безопасно для здоровья украинцев, поскольку эти выборы будут отличаться от всех предыдущих. В таких условиях мы их еще не проводили, в условиях такого дополнительного вызова, как COVID-19", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, избиратели, находящиеся на самоизоляции, смогут проголосовать по месту пребывания, однако важно заранее предупредить избирком. При этом необходимо иметь от семейного врача или учреждения здравоохранения выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей о направлении рецептов электронного здравоохранения.

"Избирателям, которые готовы проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20:00 последней пятницы перед днем ​​выборов, 23 октября, подать заявление на избирательный участок с приложенной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья. Это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение о включении их в список избирателей для голосования по месту пребывания. ", - пояснил Степанов.

На вполне резонный вопрос о том, как находящемуся на самоизоляции не нарушая ее уловий выйти из дома и принести документы в избирком глава МОЗ также нашел простой ответ. По его словам, такие люди могут попросить об этом своих близких или друзей, которые вместо них смогут подать документы.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире