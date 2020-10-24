Украина Синоптики озвучили прогноз погоды на ноябрь

2020-10-24 12:00 309

 

Месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях меньше нормы – 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм.

Средняя месячная температура в ноябре ожидается в пределах 1-8 градусов тепла (в горах 0-3 градусов тепла). В западных областях это около средних многолетних значений, на остальной территории – на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается в восточных и Сумской областях меньше нормы – 28-32 мм, на остальной территории в пределах средних многолетних значений – 37-65 мм, в горах до 110 мм.

"В ноябре в большинстве областей происходит переход средней суточной температуры воздуха через 5 градусов в сторону понижения, местами на юге Одесской области и Крыму – в декабре, в горных районах, на востоке и северо-востоке страны – в конце октября", – говорится в сообщении.

По данным наблюдений, средняя месячная температура воздуха ноября составляет 0-7 градусов тепла. Абсолютный максимум температуры воздуха составляет 16-24 градусов тепла, в Черновицкой, центральных, южных областях и в Крыму местами 25-29 градусов.

Абсолютный минимум – 15-24 градусов мороза, в северных, восточных, Днепропетровской и Запорожской областях местами 25-31, на юге Крыма и Одесской области 8-13 градусов мороза.

Среднее месячное количество осадков составляет 30-61 мм, в Карпатах и на Закарпатье до 62-142 мм.

Напомним, в 2020 году метеорологическая осень в Киеве стала самой поздней в истории. Она пришла в столицу Украины 15 октября, когда среднесуточная температура воздуха снизилась ниже 15 градусов тепла – до 12,3 градусов. До этого позднее всего осень приходила в Киев 7 октября в 1999 году.

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