Украина Тарифы на газ вырвутся из-под контроля, для украинцев начинается новая эра: "Уже сегодня..."

2020-10-26 20:30 276

 

Время низких тарифов на газ прошло, совсем скоро украинцы столкнутся с резким подорожанием

Цены могут постоянно расти до конца февраля следующего года. Об этом глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус предупредил на онлайн-дискуссии Energy Inside.

"Мы видим, что цена на газ растет, и уже сегодня она выше 180 долларов. И очевидно, что такой тренд будет продолжаться до зимы или до окончания зимы", - заявил чиновник. - "Я думаю, что эра дешевых энергоресурсов, которая началась весной этого года, проходит".

По словам Андрея Геруса, в целом стоимость топлива станет относительно стабильной и будет держаться на среднем уровне. В Украине началась "либерализация рынка газа", которая всегда выгодна поставщикам, но не всегда хороша для потребителей. Это значит, что стоимость газа теперь зависит от наценки компаний и конкуренции между ними.

Аналитик Егор Комов заявил "Обозревателю", что во время отопительного сезона тарифы могут вырасти до 16%. По его прогнозу, уже в декабре стоимость газа повысится с 5,4 до 7 гривен - меньше, чем в прошлом году, но заметно дороже, чем сейчас. Компании могут менять газовые тарифы хоть каждый месяц, в то же время, есть возможность купить у поставщика годовой пакет услуг и платить за газ по стабильным ценам.

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