Украина В 11 населенных пунктах до сих пор не начался отопительный сезон из-за долгов

2020-11-12 21:30 84

 

В 11 населенных пунктах из-за критических долги до сих пор полностью или частично заблокирован старт отопительного сезона. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз".

"Из-за критических долгов 16 производителей тепла до сих пор полностью или частично заблокирован старт отопительного сезона в 11 населенных пунктах... Так, без тепла остаются жители населенных пунктов в Днепропетровской, Житомирской, Луганской, Одесской и Харьковской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Нафтогаз" информировал ОГА и городские администрации о долгах, а с июля публиковал перечень должников, которым по закону не может поставлять газ в связи с критическими долгами.

"За последние 4 месяца проблему критических долгов решили 93 производителя тепла - перечень сократился со 109 критических должников (по состоянию на 13 июля) до 16 (по состоянию на 12 ноября)", - указано в сообщении.

Сообщается, что задолженность существует на 16 предприятиях: в Каменском, Житомире, Киеве, Старобельске, Счастье, Ильичевске, четырех одесских компаниях, Рени, Хлебодарском, Харьковской области и трех предприятиях Харькова.

Напомним, в конце октября из-за долгов начало отопительного сезона было под угрозой в 24 населенных пунктах.

Также напомним, 3 ноября отопительный сезон начался в Смиле.

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