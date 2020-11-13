Украина В Украине изменили ПДД: новые требования к пешеходам и пассажирам

2020-11-13 17:28 308

Правительство Украины на заседании внесло определенные изменения в Правила дорожного движения. Как передает ресурс 112, изменения касаются велосипедистов, поездок в такси и пешеходов в темное время суток.

Что и как изменилось:

Велосипедисты

В пояснительной записке отмечается, что в последние годы количество велосипедистов в Украине увеличилось почти вдвое. В Украине ПДД запрещают движение велосипедистов по полосе маршрутных транспортных средств, однако, как отметили в правительстве, делить полосу с общественным транспортом безопаснее, чем двигаться на велосипеде в потоке автомобилей. Это объясняют тем, что общественный транспорт движется со скоростью в среднем 20 км/ч, зато обычные машины — 50 км/ч.

Поэтому велосипедисты смогут ездить по полосе со знаком "Дорога с полосой для движения маршрутных транспортных средств". Кроме того, теперь знак, обозначающий полосу для движения маршрутных транспортных средств, не требует дополнительной таблички "для велосипедистов".

Пешеходы

"Туман и дождь, свет фар встречных автомобилей, световая реклама, тень от деревьев делают пешехода менее заметным даже на освещенной дороге и улице, а загрязненность лобового стекла и стекла фар автомобиля еще более ухудшает видимость водителям... В темноте на дороге человека в темной одежде при ближнем свете фар водитель может увидеть только на расстоянии 25-30 метров", - говорится в тексте пояснительной записки.

Поэтому "для создания условий безопасного движения" правительство ввело обязательное использование световозвращающих элементов для своевременного выявления водителями пеших участников дорожного движения.

Пассажиры такси

Для повышения безопасности отныне водители и пассажиры такси, а также инструкторы по вождению обязаны использовать ремни безопасности. Единственное исключение - водители и пассажиры с инвалидностью, физиологические особенности которых делают пользование ремнями безопасности невозможным.

Изменение дорожного знака

Также изменится один из дорожных знаков – 1.40 "Конец дороги с усовершенствованным покрытием". В новом варианте на знаке дорога будет изображена горизонтально, и над ней появится силуэт автомобиля. Название знака изменится на "Изменение покрытия".

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