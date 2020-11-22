Украина Температурные рекорды: синоптики уточнили прогноз на конец осени

2020-11-22 00:48 42

 

Погода в Украине в конце осени и в начале зимы будет довольно капризной. Синоптики показали прогноз на две недели, судя по которым будет много осадков - дождей и снега, а температура будет показывать настоящие "качели".

Так, согласно данным синоптиков Gismeteo, на следующей неделе температура в стране несколько вырастет, но в самом конце ноября нас ждет похолодание с дневным минусом. А вот начало декабря пройдет "на плюсе", причем в некоторых уголках страны градусы будут на уровне +10 и даже выше.

В Киеве синоптики с конца ноября прогнозируют беспросветные осадки: при низкой температуре снег, при потеплении - дождь.

Температура на следующей неделе будет комфортной как для ноября - от +4 до +6, ночью -1... +3 градуса. 29-30 ноября возможен дневной "ноль", но с первых чисел декабря градусники стремительно пойдут вверх.

Во Львове также будут температурные качели с похолоданием в конце ноября, а начало декабря будет теплым. Осадков здесь будет меньше, чем в Киеве.

В Харькове, как и в Киеве - температурные качели и беспросветные осадки, преимущественно в виде дождя.

В Одессе дождей будет немного, но температура "попрыгает" более значительно. Так, в начале декабря синоптики прогнозируют до +13 градусов.

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