Украина Президент Зеленский в Соцсети призвал не меряться любовью к Родине в Соцсетях

2020-12-01 11:42 133

Шестой президент Украины Владимир Зеленский в годовщину референдума за провозглашение независимости страны попросил украинцев не меряться любовью к Родине в Соцсетях.

На  официальном канале в Telegram, президент высказал мнение, что слово "Независимость" следует писать с большой буквы, хоть это и не предусмотрено правилами правописания.

Он напомнил, что 1 декабря 1991 года состоялся Всеукраинский референдум, на котором более 90% граждан сказали независимой Украине "да", более 28 миллионов голосов выразили желание жить в свободной Украине.

"Позже мы поймем, что обретение независимости не означает окончательного завершения борьбы. Что ее нужно защищать с оружием в руках, ценой собственной жизни. Мы делаем это седьмой год подряд. Делаем все для наступления мира и возвращения своих территорий. Ради будущих поколений и их искренних удивлений: "А разве может быть иначе, как свободная, единая и независимая Украина?", - написал он.

"Давайте задумаемся об этом и будем помнить каждый раз, когда так хочется начать фейсбук-баталию со своими соотечественниками на тему "Кто больше, лучше и правильнее любит Украину?". Главное же сегодня заключается в том, что у нас есть все необходимое, чтобы мы стали мощной и конкурентоспособной страной. И Украина имеет все шансы быть именно такой уже скоро. Но это возможно при одном простом условии – если все мы вместе приложим для этого свои усилия", - добавил президент.

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