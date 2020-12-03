С этого месяца в отделениях украинских банков начали принимать электронный паспорт

С декабря этого года украинцы могут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.
"Во время кассовых операций Национальный банк разрешил банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія", - говорится в сообщении НБУ.
Указано, что на данный момент, использовать цифровые документы можно в ПриватБанке, Монобанке и А-Банке. Остальные 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами.
Банки, которые еще не запустили использование цифровых документов, могут, как и раньше, спрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме (ID-карта или "книжечка").
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