Украина С этого месяца в отделениях украинских банков начали принимать электронный паспорт

2020-12-03 13:43 63

С декабря этого года украинцы могут проводить кассовые операции в отделениях банков с помощью электронных документов в приложении "Дія". Об этом сообщает пресс-служба Национального банка.

"Во время кассовых операций Национальный банк разрешил банкам принимать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт в мобильном приложении "Дія", - говорится в сообщении НБУ.

Указано, что на данный момент, использовать цифровые документы можно в ПриватБанке, Монобанке и А-Банке. Остальные 42 банка готовятся к переходу в новый формат взаимодействия с клиентами.

Банки, которые еще не запустили использование цифровых документов, могут, как и раньше, спрашивать у клиентов паспорт гражданина в обычной форме (ID-карта или "книжечка").

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