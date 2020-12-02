Украина В Украине принят закон о помощи при вынужденной безработице на время карантина

2020-12-02 14:11 196

Парламент Украины сегодня одобрил во втором чтении и в целом документ о защите населения в период карантина. Документом в частности предлагается оказывать помощь по частичной безработице всем предприятиям, в том числе и крупным на период карантина.

Работодатели обязаны уведомлять центр занятости о запланированном массовом увольнении работников - не позднее чем за два месяца до увольнения и не позднее чем за 30 календарных дней до увольнения в случае, если это госслужащие. Также конкретизируются основания для получения предприятиями пособия по частичной безработице из-за остановки производства.

Другие изменения:

  • Лицам, уволенным с военной службы после участия в проведении АТО/ООС без условия установления инвалидности, будут предоставлять ваучеры.

  • Главам семейных фермерских хозяйств разрешили платить ЕСВ за себя и за членов семейного фермерского хозяйства.

  • Фонд соцзащиты инвалидов может использовать средства, поступившие в государственный бюджет от уплаты санкций и пени, для предоставления работодателям компенсаций.

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