Украина Определены самые безопасные страны для туристов в 2021 году - Travel Risk Map

2020-12-04 18:30 91

Как следует из обновленной карты Travel Risk Map, которая появилась на сайте медицинской и туристической организации International SOS, в 2021 году Украина вошла в рейтинг самых опасных направлений для путешествий.

Наиболее безопасным странами для путешественников признаны Гренландия, Исландия, Швейцария, Словения, Норвегия, Финляндия и Дания.

Аналитики International SOS оценивали государства с точки зрения политической нестабильности (вероятность терроризма, митингов, беспорядков и войн), социальных волнений (включая религиозное, общинное и этническое насилие), а также количества преступлений насильственного характера и мелкого хулиганства.

В рейтинге учтены надежность транспортной инфраструктуры, эффективность служб безопасности и экстренных служб, а также уязвимость территорий к стихийным бедствиям. К зонам "экстремального риска" отнесли: Афганистан, Йемен, Сирию, Ливию, Мали, Сомали, Южный Судан и Центральноафриканскую Республику, Египет, а также части Нигерии, Демократической Республики Конго, Украины, Пакистана и Ирака.

Две области Украины − Донецкая и Луганская, отмечены на карте, как самые экстремальные направления для посещения. Остальную часть страны отнесли к зоне среднего риска.

Полный рейтинг безопасности стран мира для туристов можно посмотреть тут

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