Украина Три самых опасных места: куда не стоит садиться в автобусе

2020-12-06 13:00 196

 

Задумываетесь ли вы о своей безопасности, когда садитесь в автобус? Мало кто знает, что в салоне есть три типа мест, которые не станет занимать ни один водитель, окажись он в роли пассажира.

Места за водительским креслом

Некоторые люди очень любят занимать места, которые находятся сразу за водителем, но это в корне неправильно. Стоит отметить, что сейчас речь идет о первых 4 рядах сидений салона.

Да, сидя там, очень интересно наблюдать за дорогой, глядя в огромное лобовое стекло, но мало кто учитывает то, что именно эти места признаются самыми опасными, особенно если речь идет о транспорте дальнего следования.

Что касается городских автобусов, то в них пассажиры сильно рискуют, располагаясь на сидении справа от водителя. Учтите, что в случае аварии в результате лобового столкновения все осколки и мелкие предметы будут лететь именно в это место.

Два предпоследних ряда

Конец салона автобуса также небезопасен, поэтому занимать места, расположенные в последних двух рядах, не стоит. Причина проста: в случае заднего столкновения вы ощутите на себе всю силу удара (особенно это касается тех, кто садится у окна).

Места в последних рядах не самый лучший вариант для поездки еще и потому, что пассажирам, занявшим их, точно не удастся познать, что такое чувство комфорта, из-за постоянной тряски (к тому же в некоторых транспортных средствах люди, сидящие там, могут ощущать неприятный запах выхлопных газов).

Последний ряд

Многие пассажиры стараются избегать самого последнего ряда, который состоит из пяти сидений. Располагаться там действительно неудобно, особенно если речь идет о поездке на большое расстояние, однако это не единственная причина, почему от них стоит отказаться.

При заднем столкновении именно пассажиры, сидящие на последнем ряду, ощутят на себе всю его силу.

Заботитесь о собственной безопасности? Старайтесь занимать места, расположенные в самой середине салона, правда, даже в этом случае стоит избегать мест у окна. На таких местах вы будете почти в полной безопасности не только в случае столкновения, но и если автобус начнет швырять из стороны в сторону из-за резкой манеры вождения водителя - амплитуда будет минимальной.

Средние места хороши еще и тем, что пассажиры, занявшие их, всегда будут защищены от потоков воздуха из работающего кондиционера.

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