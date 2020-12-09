Украина За год украинцы помимо газа и света заплатили за услуги ЖКХ 28,6 млрд грн

2020-12-09 08:12 63

С начала нынешнего года украинцы уплатили за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии 28,6 млрд гривен.

"За десять месяцев 2020 года население Украины за коммунальные услуги без учета газоснабжения и электроэнергии оплатило 28,6 млрд гривен, что составляет 101,6%. При этом за аналогичный период прошлого года граждане уплатили 100,2% от начисленной суммы за потребление соответствующих услуг", – сообщает пресс-служба Минрегиона в Facebook.

Замминистра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская добавила, что это не означает, что все украинцы добросовестно платят за потребленные услуги.

"Но это свидетельствует о том, что часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды. К примеру, за отопление за этот период было начислено 24 млрд гривен, а оплачено 27 млрд, что на уровне 112, 2%. То есть за отопление за январь-октябрь украинцы погасили долгов на 3 млрд гривен, что является довольно неплохим показателем", – рассказала Хоцяновская.

В сумму указанную входят услуги теплоснабжения, холодная и горячая вода и водоотвод, вывоз бытовых отходов, содержание домов и придомовых территорий.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире