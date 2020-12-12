Украина Эксперты назвали причины, почему не стоит вводить обязательную вакцинацию в Украине

2020-12-12 13:30 77

 

В парламенте зарегистрирован законопроект № 4142, в котором народные депутаты предлагают сделать обязательными прививки от 10 болезней: дифтерии, коклюша, кори, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, вирусного гепатита В, паротита, краснухи, пневмококковой и гемофильной инфекции. Однако научно-экспертное управление Верховной Рады, которое анализировало законопроект № 4142, не разделяет эту инициативу, отмечая риски принятия документа. Об этом журналист Наталья Лебедь пишет в своей статье "Нужна ли Украине обязательная вакцинация?" на сайте 112.ua.

Главным контрдоводом против прививки остается определенный риск, который несет эта процедура. Вакцинирование может стать триггером для развития сопутствующих заболеваний.

В выводах научно-экспертного управления Верховной Рады говорится, что также существует риск перегрузки вакцинами: мол, несколько вакцин, применяемые одновременно, могут ослабить незрелую иммунную систему ребенка и привести к неблагоприятным последствиям.

"В значительной части стран Европейского сообщества обязательная прививка введена только против одной или нескольких инфекций. Существенным отличием между законодательным регулированием вакцинации в Украине и странах Европы является то, что в большинстве этих стран вакцинация не является обязательной, а национальные календари прививок имеют характер рекомендации", - говорится в выводах управления.

Кроме того, не каждому ребенку можно вакцинироваться от всего. "Поскольку вследствие особенностей состояния здоровья, в частности ослабления иммунитета, определенные прививки могут быть опасными для ее здоровья или жизни", – отмечает научно-экспертное управление.

Также есть опасность, что в Украину может попасть некачественная или сфальсифицированная вакцина - как это уже было в Донецкой области в 2008-м. Экс-заместитель главы Госинспекции по контролю качества лекарств Константин Косяченко предупреждает о такой возможности просто сейчас. Вакцину, правда, подделать сложнее, чем любой другой препарат, потому что она имеет определенные требования к хранению, но полностью исключать фальсификат нельзя.

"Наконец, еще один аргумент, связанный уже с областью права. Никто не может быть подвергнут принудительным медицинским манипуляциям, говорят украинские законы", - пишет автор статьи.

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