Украина Как переносятся новогодние и рождественские выходные в январе 2021 - календарь

2020-12-15 09:12 567

В период новогодних и рождественских праздников ожидаются дополнительные выходные. Это следует из решения Кабмина Украины о переносе рабочих дней.

Так, первый выходной на новогодние и рождественские праздники придется на декабрь. В Украине нерабочим днем является католическое Рождество 25 декабря. Уже третий год подряд, с 2017 года, этот день является официальным выходным днем.

Четверг, 31 декабря, будет рабочим днем. Правда, в соответствии с действующим Кодексом законов о труде предновогодний день рекомендуется сократить на 1 час.

Уже на следующий день начнутся трехдневные выходные – с пятницы, 1 января, по воскресенье, 3 января.

Рождество по юлианскому календарю, которое отмечает православная церковь, также порадует нас дополнительным выходным. Рабочий день 6 января рекомендуется сократить на один час. А вот следующий день, 7 января, будет нерабочим.

Чтобы продлить выходные, правительство рекомендует работодателям перенести рабочий день с пятницы, 8 января, на субботу, 16 января. Таким образом, у нас будет четыре выходных подряд – с 7 по 10 января.

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