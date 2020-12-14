Украина Из-за обледенения в Украине произошли сбои в графике движения поездов

2020-12-14 14:12 168

Из-за мокрых снегопадов в Украине произошел сбой в графике движения пассажирских поездов.

"Из-за сложных погодных условий и обледенения контактной сети возникли незначительные сбои в графике движения поездов", – сообщает Укрзализныця в понедельник, 14 декабря.

Известно, что поезд № 712/711 Киев – Константиновка задерживается в пути на 1 час 35 минут. Поезд № 722/721 Киев – Харьков задерживался на 1 час 20 минут.

В ведомстве призвали пассажиров быть осторожными на объектах железнодорожной инфраструктуры и внимательно слушать объявления на вокзалах.

Железнодорожники делают все возможное для устранения последствий непогоды. Работают оперативные бригады по борьбе с обледенением контактного провода.

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