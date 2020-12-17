Украина Офис Зеленского отреагировал на смерть мэра Харькова Геннадия Кернеса

2020-12-17 15:46 644

Офис президента Владимира Зеленского в Telegram-канале выразил соболезнования в связи со смертью Геннадия Кернеса. 

"Отношения к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской голова он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди избирали именно его городским головой", - говорится в сообщении.

У Зеленского отметили, что в случае, если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такое же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэре Геннадии Кернесе.

Кроме того, в связи со смертью харьковского городского головы в Харькове объявлен трехдневный траур.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В эти дни будут приспущены Государственный Флаг Украины и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятиях, учреждениях и организациях. Также отменяются все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования. 

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