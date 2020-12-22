Украина Под Киевом избили и ограбили мэра Броваров Игоря Сапожко

2020-12-22 13:15 161

В Бориспольском районе Киевской области, в селе Гнедин, неизвестные ограбили дом мэра Броваров Игоря Сапожко и избили хозяина. По факту преступления правоохранители открыли уголовное производство, грабителей пока не нашли.

"Группа неизвестных людей ворвалась в дом мэра Броваров в селе Гнедин Бориспольского района, забрала имущество", - сообщиает ГУ Нацполиции Киевской области, передает "Интерфакс-Украина".

Происшествие произошло в ночь с понедельника на вторник.

Вместе с тем издание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники сообщает, что злоумышленники связали мэра, его жену и ребенка. Угрожая оружием, злоумышленники забрали 10 тысяч долларов, а также ювелирные изделия.

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