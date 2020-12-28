Украина В Украине создают госкомпанию, которая будет давать ипотечные кредиты

2020-12-28 15:14 56

В Украине создали ПАО Украинская финансовая жилищная компания, которое займется разработкой и воплощением механизма доступной ипотеки.

Как сообщает пресс-служба Минфина, у став новой компании подписал министр финансов Сергей Марченко. Речь идет о финансовых инструментах с возможностью получения ипотечного кредита до 7 % годовых сроком до 20 лет с привлечением к сотрудничеству банков при государственном посредничестве.

Целью деятельности ПАО Украинская финансовая жилищная компания является обеспечение функционирования рынка ипотечного кредитования, содействие и внедрение финансово-кредитных механизмов обеспечения украинцев жильем, а также получение прибыли от хозяйственной деятельности.

Напомним, в августе президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинцы должны иметь возможность приобрести жилье в кредит под доступные проценты - хотя бы под 10% годовых, так как существовавшие до сих пор банковские ставки по ипотеке "просто неподъемные" для многих украинских семей. Но позже в Минфине объяснили, почему ипотеки под 10% пока не будет, назвав это достижимой целью в будущем.

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