Украина Денег не будет: МВФ перенес два транша для Украины

2020-12-30 20:00 70

 

Международный валютный фонд перенес на следующий год предоставление Украине двух траншей по 700 миллионов долларов. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Они (транши, - ред.) перенесены на следующий год. Изначально речь идет о 700 млн долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - заявил Марченко.

Также он подчеркнул, что деньги МВФ нужны Украине, однако также важно и доверие к Украине как партнеру. В этом контексте Марченко подчеркнул, что Минфин "был и есть на постоянной связи с экспертами фонда".

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Украина

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В Минфине призвали украинцев не обращать внимание на обменники и курсы валют 2020-12-30 19:00 119
Карпаты засыпет снегом: синоптики предупредили украинцев об ухудшении погоды 31 декабря 2020-12-30 18:30 84