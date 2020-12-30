Украина Денег не будет: МВФ перенес два транша для Украины

2020-12-30 20:00 70

Международный валютный фонд перенес на следующий год предоставление Украине двух траншей по 700 миллионов долларов. Об этом заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

"Они (транши, - ред.) перенесены на следующий год. Изначально речь идет о 700 млн долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - заявил Марченко.

Также он подчеркнул, что деньги МВФ нужны Украине, однако также важно и доверие к Украине как партнеру. В этом контексте Марченко подчеркнул, что Минфин "был и есть на постоянной связи с экспертами фонда".

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