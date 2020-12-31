Украина Приметы на Новый год-2021: чего нельзя делать, чтобы не разозлить Быка

2020-12-31 22:00 56

Чтобы Новый год подарил достаток и счастье, важно встретить его правильно.

Новый год ассоциируется с ароматом елки и мандаринов, теплом семейного очага и положительными эмоциями. Его с нетерпением ждут не только дети. Ведь в новогодне-рождественский период даже взрослые начинают верить в чудеса и многовековые традиции. Некоторые из них стоит соблюдать всегда в ночь на 1 января, другие — исключительно в год, символом которого, согласно китайскому календарю, является то или иное животное.

Безусловно, 2020-й был сложным. У каждого из нас большие ожидания от следующего года, однако есть ряд примет, которые ни в коем случае в новогоднюю ночь нельзя делать. Эксперты рассказывают о поверьях, которые необходимо знать каждому, чтобы не привлечь к себе беду в 2021 году.

Символом 2021-го является Белый металлический Бык, для которого, как известно, красный цвет — табу. Поэтому, чтобы не разозлить животное, категорически запрещено использовать красные, тигровые и леопардовые оттенки скатерти. Нужно выбирать белый и серебристый цвета. Например, бокалы можно декорировать серебристыми лентами.

Аналогичная ситуация с новогодним нарядом. Так, в одежде следует оставить преимущество спокойным цветам. Также, поскольку Бык предпочитает натуральность, не рекомендуется надевать на Новый год-2021 украшения из искусственных камней.

Также в этом году нельзя готовить и ставить на стол блюда из телятины и говядины. Ведь этим Вы можете разозлить символ года и он отвернется от Вас.

Традиционно в праздничную ночь нельзя скандалить, обижаться и выяснять отношения. Это чревато тем, что следующие 12 месяцев Вы проведете в негативе. Вместо этого следует праздновать в доброжелательной и позитивной атмосфере, которая сохранится в течение всего года.

На Новый год также нельзя ставить на праздничный стол поврежденную посуду. Это означает бедность и ссоры в течение следующего года.

Также 31 декабря с запрещено стирать, убирать, выносить из дома мусор. Таким образом можно навлечь беду и утратить благосостояние.

Если за праздничным столом испачкать одежду или пролить на нее напиток, это будет означать материальные затруднения в течение года. Согласно приметам, встречать Новый год нельзя с пустыми карманами. Это тоже символизирует финансовую нестабильность в грядущем году.

В последний день года запрещается пришивать пуговицы, зашивать одежду. Это может обернуться тем, что "зашьете" старые проблемы и они будут сопровождать Вас в новом году.

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