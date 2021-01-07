Украина Как в Украине будут повышать пенсии в 2021 году: детальный график по месяцам

2021-01-07 17:00 84

В 2021 году для некоторых категорий работников станет обязательной накопительная пенсия, а с 1 января пенсионные выплаты возросли для отдельных категорий пенсионеров.

Об этом сообщает Министерство соцполитики, опубликовав подробный календарь повышения пенсий в 2021 году.

Следующие повышения пенсий запланированы на март и апрель.

Кроме того, с 1 июля 2021 года в Украине введут дополнительную выплату (400 грн в месяц) для пенсионеров, которые достигли 75 лет.

Январь. Повышение с 2 100 до 2 400 грн для пенсионеров в возрасте от 65 лет и при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более.

Продолжат выплату ежемесячной доплаты к пенсии до 500 грн для лиц в возрасте от 80 лет, и минимальной пенсионной выплаты 2 600 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

Март. С 1 марта проведут индексацию пенсий (в среднем на 11%).

Апрель. Автоматический перерасчет работающим пенсионерам с учетом заработной платы в период работы и стажа.

Июль. Повышение с 2 400 до 2 600 грн пенсии для пенсионеров в возрасте от 65 лет при наличии у них страхового стажа 30/35 лет и более.

Установление ежемесячной доплаты к пенсии до 400 гривен для пенсионеров в возрасте 75-80 лет и минимальной пенсионной выплаты 2 500 грн при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и более.

При достижении 80 лет увеличение ежемесячной доплаты к пенсии до 500 гривен и минимальной пенсионной выплаты до 2 600 гривен при наличии у них страхового стажа 20/25 лет и больше. А одиноким пенсионерам этого возраста - до 3 342 грн.

Кроме того, запланировано повышение прожиточного минимума с 1 769 грн до 1 854 гривен и увеличение надбавок и повышений к пенсии (надбавки за сверхурочный стаж, надбавок и повышений участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и тому подобное) увеличение ежемесячного пособия на уход одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе до 742 гривен.

Декабрь. Повышение прожиточного минимума с 1 854 до 1934 гривен и увеличение надбавок, повышений к пенсии (надбавки за сверхурочный стаж, надбавок и повышений участникам и инвалидам войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС, пенсии за особые заслуги и тому подобное).

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