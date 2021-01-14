Украина Ни субсидий, ни льгот, ни "детских": 2021 год начался для украинцев с шока

2021-01-14 20:00 91

Социальные пособия на детей, малообеспеченным семьям, детям с инвалидностью, лицам с инвалидностью с детства и пр. - выплачиваются каждый месяц. Сегодня уже 14 января, а деньги украинцам так и не пришли.

Это также касается и выплаты жилищных субсидий и льгот в денежной наличной форме. Об этом сообщают местные городские советы.

Обычно социальные выплаты поступают в первой половине месяца. Но поскольку сейчас начало нового бюджетного года, то задержки считаются нормой.

Украинцам также напомнили, что социальные выплаты не производятся определенного числа, а осуществляются управлением социальной политики только после поступления средств на указанные цели.

После поступления средств из госбюджета деньги на выплату всех государственных пособий за январь 2021 и субсидии и льгот по декабрь 2020 будут перечислены в банки и отделения почты.

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