Украина В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов"

2021-01-19 20:30 91

В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов". Изменения по оформлению дипломов вступили в силу с января этого года.

Так, соответствующий приказ был подписан 29 декабря 2020 года министром образования и науки Сергеем Шкарлетом.

Шкарлет утвердил новые формы дипломов. Теперь студенты смогут получить диплом младшего бакалавра, бакалавра, магистра, доктора философии, доктора искусств, доктора наук.

Также в Министерстве утвердили формы приложения к европейскому образцу и образец академической справки. Кроме того, были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. В дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения к которому студент поступил в начале обучения в Украине.

Напомним, в парламенте зарегистрировали проект постановления о предоставлении по 100 тыс. грн премии от Верховной Рады для участников ВНО, получивших лучшие результаты.

Как сообщалось, для участия в пробном внешнем независимом оценивании уже зарегистрировались 13178 человек.

В Украинском центре оценивания качества образования объяснили, что проект приказа Министерства образования и науки, которым предполагается сделать платными часть предметов внешнего независимого оценивания, касается только сверхурочногой количества предметов, что расширяет возможности соискателей образования.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире